Eerste 'Gouden Fiets Award' uitgereikt

Veertien organisaties in Drenthe en Groningen hebben een Gele Fiets Award gewonnen (foto: Gouden Fiets Award)

BORGER - In Borger is vanavond de Gouden Fiets Award 2017 uitgereikt. Deze award is in het leven geroepen om bedrijven en overheden in Drenthe en Groningen te waarderen voor hun inzet voor de fiets in de provincies.

De afgelopen maand hebben veertien organisaties in Drenthe en Groningen een Gele Fiets Award gewonnen in hun eigen categorie. Ze maakten daardoor kans op de Gouden Fiets Award.



Uniek enthousiasme

De winnaar van de eerste Gouden Fiets Award is Roma Opticiens uit Assen. Het bedrijf wordt beloond voor hun enthousiasme en jarenlange sponsoring van de wielersport in Drenthe. “Er is bijna geen wielrenner in Drenthe die niet met dit logo op zijn of haar kleding heeft rondgereden. Dit enthousiasme en deze liefde voor de wielersport vinden wij uniek. Daarom hebben wij ze beloond met de Gouden Fiets Award", aldus de organisatie.



De Gouden Fiets Award is niet alleen bedoeld als waardering voor diegenen die zich het afgelopen jaar hebben ingezet, maar ook als stimulans voor andere organisaties om zich in de toekomst in te zetten voor de fiets in Drenthe en Groningen.