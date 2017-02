Wethouder Maurice Hoogeveen gaat diep door het stof

ASSEN - Wethouder Maurice Hoogeveen gaat vanavond in het dossier Sensor City diep door het stof. Achteraf gezien had hij veel eerder informatie moeten delen, en veel actiever moeten sturen. "Ik bied mijn verontschuldigingen aan."

Dat zei hij zojuist na alle kritiek, over het gebrek aan sturing en het achterhouden van belangrijke informatie. "Ik had meer moeten delen. We hadden beter moeten monitoren, het toezicht was te globaal."Hoogeveen erkent dat het achteraf beter was geweest de gemeenteraad te informeren over het Berenschot-rapport van februari 2016, dat door Sensor City was opgesteld. Dat meldde al een tekort van enkele tonnen.De politiek rekent het hem zwaar aan, dat hij die informatie toen niet gedeeld heeft. Hoogeveen: "Wij waren ervan op de hoogte en er was continu ambtelijk overleg over en weer. Maar de cijfers waren zo vaag, dat we meer opheldering wilden van Sensor City. Dat kwam maar fragmentarisch binnen."Ook speelde het een rol dat Sensor City dringend had verzocht het rapport 'niet publiekelijk te delen'. "Ze wilden de rust en de ruimte, om de problemen op te lossen", vertelt Hoogeveen. "En in juli bij de voorjaarsnota, was dat ook gelukt. Er was een sluitende begroting."Dat was volgens de wethouder de reden, dat hij zelf actief geen melding meer heeft gemaakt in de raad van het tekort. "Achteraf had ik dat anders moeten doen. Ik zat met een dilemma. Ik wilde ook Sensor City de ruimte geven. Maar ik had beter in beslotenheid de informatie met de raad kunnen delen."Hoogeveen voelt zich verantwoordelijk voor de gang van zaken. "Ik bied dan ook mijn verontschuldigingen aan, voor het niet op tijd informeren van de raad."Volgens Hoogeveen kwamen de nieuwe financiële problemen van september voor hem ook als een verrassing. "Dat het SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland, red.) met veel minder subsidie kwam was een onaangename teleurstellende ontwikkeling."Volgens de wethouder blijken achteraf gezien de doelstellingen van het sensorcluster, met Sensor City, Sensor Universe en de sensoropleiding van de Hanzehogeschool 'niet realistisch. De verwachtingen waren veel te groot'.Hoogeveen wil wel graag verder met projecten in sensortechnologie in Assen. Maar hoe dat toekomstperspectief eruit moet zien, weet hij nog niet.