Wethouder Hoogeveen: Dit gaat me niet in de koude kleren zitten

ASSEN - "Ik heb hier wel eens met een beter gevoel gestaan. Dit raakt mij diep en gaat me zeker niet in de koude kleren zitten."

Sensor City krijgt alsnog forse subsidie uitbetaald

'Positie wethouder ter discussie door late informatie over Sensor City'

Schuldeiser ziet mogelijkheden om Sensor City winstgevend te maken

Politiek Assen hikt tegen betaling Sensor City aan

Assen wil Sensor City toch 25.000 euro betalen voor gebruik sensornetwerk