Tineke uit Midlaren is enige Drentse deelnemer aan WK snertkoken

Tineke Wiggers in haar keuken in Midlaren (foto: Frits Emmelkamp/RTV Drenthe)

MIDLAREN/GRONINGEN - In Groningen is vandaag het wereldkampioenschap snertkoken. Tineke Wiggers uit Midlaren is de enige Drentse deelnemer.

"Het WK is al heel vaak gehouden. Vorig jaar heb ik voor het eerst meegedaan. Er waren toen 27 deelnemers en ik stond op de achtste plaats. Niet heel slecht, maar nog niet goed genoeg", aldus Wiggers.



Daarom doet ze dit jaar weer mee, in de hoop iets hoger te eindigen en omdat het zo gezellig is. "Vorig jaar dacht ik: ik ga eens kijken of ik dit leuk vindt. En het was zo'n leuke dag, dus vandaar dat ik nog eens meedoe."



Voorbereidingen

De voorbereidingen in Tinekes keuken begonnen gisteren. "Ik heb gisteravond de bouillon getrokken. Daar komen allerlei soorten vlees in. Verder gebruik ik voor de helft hele erwten en voor de helft spliterwten. Die heb ik gisteren geweld in water. Ik gebruik allemaal biologische erwten." Bovendien voegt Wiggers er nog groenten aan toe, zoals prei, ui en wortels.



De vraag is natuurlijk of er nog een bijzonder ingrediënt wordt toegevoegd, dat Wiggers' snert onderscheidt van andere. Maar dat wil ze niet kwijt. "Mijn recept is eigenlijk geheim", zegt ze.



Roggebrood

Vanmorgen pakt de Midlarense al haar spullen in om vervolgens te vertrekken naar het WK in Groningen. Daar blijft het niet alleen bij het koken van de snert. Ook de presentatie is belangrijk. "Ik neem roggebrood mee voor de presentatie. Als de snert gekookt is, moeten we een tafel inrichten. En dat moet natuurlijk zo leuk mogelijk."



Tegen vijf uur vanmiddag is bekend wie de lekkerste snert heeft gemaakt. Jacques d'Ancona deelt de prijzen uit. Het WK snertkoken wordt gecombineerd met het kampioenschap stamppot koken.