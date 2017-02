OM seponeert zaak tegen verdachte van fatale woningbrand Emmen

EMMEN - Het Openbaar Ministerie seponeert de zaak tegen de vrouw (47) uit Emmen die wordt verdacht van brandstichting bij een huis aan de Weytackers in Emmen. Volgens het OM is er te weinig bewijs.

Bij de brand in februari vorig jaar kwam de 31-jarige Jessica Wever om het leven. Haar dochters van 6 en 8 jaar raakten zwaargewond.De verdachte 47-jarige Emmense is de buurvrouw van het gezin. Ze werd in oktober opgepakt op verdenking van brandstichting."Op dit moment is er uit het onderzoek onvoldoende bewijs naar voren gekomen dat zij verantwoordelijk gehouden kan worden voor de fatale woningbrand. Het OM heeft daarom moeten besluiten de zaak tegen haar te seponeren", laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie weten.