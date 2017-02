Stelling: Verbied de slaappil voor ouderen

ASSEN - De slaappil is de grote boosdoener voor veel valpartijen bij ouderen. Door de pillen worden ouderen suf en wankel en daardoor wordt de kans om te vallen vele malen groter, concludeert een hoogleraar medicatieveiligheid.

Dat schrijft het AD vanmorgen naar aanleiding van een onderzoek van het Erasmus MC. Bij de zevenduizend ouderen die jaarlijks vallen, is de oorzaak volgens het ziekenhuis in veel gevallen de slaappil.Is het daarom goed dat er wat aan gedaan wordt? Bijvoorbeeld dat de pillen bij ouderen worden verboden, of moeten de pillen voor ouderen gewoon beschikbaar blijven?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.Gisteren vroegen we u of sportclubs leden mogen verplichten mee te doen aan clubacties. 17 procent van de stemmers was het daar mee eens. 83 procent vond dat sportclubs dat niet mogen doen. In totaal hebben 1.499 mensen gestemd.