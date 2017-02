Brug bij Meppelerdiepsluis naar definitieve plek

ZWARTSLUIS - De nieuwe brug bij de Meppelerdiepsluis in Zwartsluis wordt dit weekeinde verplaatst naar de definitieve plek.

Het gevaarte komt op de plek van de oude brug te liggen. Verkeer kan vandaag nog tot middernacht gebruikmaken van de brug. Daarna wordt de N331 van Zwartsluis naar Hasselt twee dagen afgesloten voor al het verkeer.Morgen wordt het bovenste deel van de nieuwe brug verplaatst met twee zelfrijdende voertuigen van Mammoet die samen tachtig wielen tellen. In de nacht van zaterdag op zondag wordt het brugdek op een ponton getakeld en naar de definitieve bruglocatie gevaren.Het plaatsen van de nieuwe brug maakt onderdeel uit van de ombouw van de Meppelerdiepsluis bij Zwartsluis van keersluis tot schutsluis. Het ombouwen van de sluis en het verbreden daarvan, was nodig om ervoor te zorgen dat er grotere schepen naar Meppel kunnen varen.De brug en keersluis bij het Overijsselse Zwartsluis betekenden voor de scheepvaart al jaren een groot knelpunt. Zo moest bij extreem hoog en laag water de keersluis dicht, waardoor de scheepvaart stil kwam te liggen. Met de bouw van een schutsluis is dat probleem opgelost. Het werk dat in 2013 is gestart, wordt dit jaar afgerond.