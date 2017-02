Staatsbosbeheer stopt definitief met particuliere houtkap

Geen particuliere houtkap meer in de staatsbossen (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Particulieren mogen geen bomen meer kappen in de bossen van Staatsbosbeheer. Aanleiding zijn recente ongelukken met bomenkap. Zo overleed in januari iemand uit Hengelo, nadat de boom die hij in Emmen wilde omzagen op hem en iemand anders was gevallen.





Ongelukken

De bosbeheerorganisatie heeft onderzoek gedaan naar de ongelukken die gebeurden met particulieren die haardhout aan het kappen waren. Een van de



Andere mogelijkheden

SBB wil kijken naar andere mogelijkheden om particulieren toch van brandhout te kunnen voorzien. Een mogelijkheid zou zijn om bomen geveld langs de weg te leggen. Particulieren hoeven de stam dan niet meer uit het bos te halen.



In Nederland zijn totaal zo'n tweeduizend particulieren die haardhout uit de staatsbossen halen. Daarvan zo'n duizend in het noorden. Eerder al werd de houtkap tijdelijk stopgezet na het dodelijke ongeluk, maar de organisatie wil nu definitief stoppen.