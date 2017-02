'Ik kan het niet geloven, er moet iemand boeten voor de dood van mijn zus'

EMMEN - Voor Janet Wever, de zus en beste vriendin van de omgekomen Jessica Wever, had er op deze dag geen slechter nieuws kunnen komen.

Precies een jaar nadat de 31-jarige Wever uit Emmen omkwam door brandstichting, wordt de zaak tegen de 47-jarige hoofdverdachte geseponeerd wegens te weinig bewijs."Dit is verschrikkelijk. Ik kan het nog steeds niet geloven", zegt Wever aan de telefoon. "Ik ben verdrietig, kwaad en verbitterd door dit nieuws. Er moet iemand boeten voor wat er is gebeurd."Janet Wever ging voor de brand iedere dag langs bij haar zus, die in de buurt woonde. "Ik zit vol ongeloof. Ik snap nog steeds niet waarom dit moest gebeuren. Ik mis mijn zus iedere dag", zegt Wever geëmotioneerd.Wever hoopt dat er ondanks dit besluit van het Openbaar Ministerie toch snel duidelijkheid komt over de toedracht van de brand. "Ik weet niet wie de brand heeft gesticht. Ik zit met heel vragen en ik hoop dat er snel antwoorden komen."