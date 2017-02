Tekort aan medische specialisten door honkvastheid

ASSEN - Er moeten tientallen extra opleidingsplaatsen voor medisch specialisten bijkomen in Noordoost-Nederland. Daarvoor pleit bestuurder Ate van der Zee van het UMCG in de stad.

Aanleiding voor het pleidooi is een onderzoek van de Groningse universiteit naar de honkvastheid van specialisten. Dat meldt RTV Noord. Uit het onderzoek blijkt dat specialisten vaak blijven wonen in de regio waar ze hebben gestudeerd.Volgens Van der Zee komt het omdat opleidingen erg lang duren. "Tegen de tijd dat je je als specialist ergens kunt vestigen ben je 35. Dan heb je een partner en vaak al kinderen en dan verhuis je niet meer zo gauw. In de Verenigde Staten is dat anders, maar hier blijven de meeste specialisten waar ze zijn begonnen."Het noordoosten van Nederland blijkt de enige regio te zijn die specialisten moet 'ímporteren' om aan de vraag te kunnen voldoen, vooral in kleinere ziekenhuizen. Er is nu in sommige vakgebieden al een tekort aan specialisten, zoals bijvoorbeeld bij oogheelkunde. Ook dreigt er een tekort aan kindergeneeskundigen, KNO-artsen en maag-darm-leverspecialistenInmiddels is er in het westen een overschot aan specialisten. Daarom vindt Van der Zee dat het noordoosten een groter aandeel moet krijgen in de toewijzing van het aantal opleidingsplaatsen, in totaal zo'n 1.100. Daarvan worden nu zo'n 150 in de regio opgeleid en dat zouden er 175 moeten worden. Daarmee zou Noordoost-Nederland in haar eigen behoefte kunnen voorzien.Voor de extra opleidingsplaatsen is overeenstemming nodig met de andere regio's.