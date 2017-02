Jos Fidom van MSC naar HZVV

VOETBAL - Aanvaller Jos Fidom verruilt na dit seizoen MSC uit Meppel voor het Hoogeveense HZVV, de huidige koploper in de zaterdag 1e klasse E.

De 29-jarige Fidom is bezig aan zijn achtste seizoen in Meppeler dienst en wilde vooral om privé-redenen de overstap maken naar een zaterdagclub.Fidom was ook een jaar actief bij FC Emmen en daarvoor bij HODO uit Hollandscheveld.HZVV staat momenteel fier aan kop in de 1e klasse en alleen d'Olde Veste'54 lijkt de Hoogeveners nog te kunnen weerhouden van promotie naar de hoofdklasse. Het gat met de nummer twee uit Steenwijk bedraagt vijf punten.