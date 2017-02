De Koedijk in Meppel is ‘Beste cafetaria van Nederland’

Eigenaresse Monique Schiphorst trots met de prijs (foto: RTV Drenthe)

MEPPEL - Cafetaria en lunchroom De Koedijk uit Meppel is uitgeroepen tot ‘Beste cafetaria van Nederland’.

De verkiezing is georganiseerd door het RTL 4-programma 'De Beste van Nederland', waarin de kijker bepaalt wie de beste is.



In een nek-aan-nek-race versloeg de Meppeler onderneming in de categorie ‘city challenge’ een cafetaria in Delfzijl. Ook broodjeshuis Jongman uit Assen deed mee.



Voor eigenaresse Monique Schiphorst betekent de verkiezing tot ‘Beste cafetaria van Nederland’ een bekroning op een roerige tijd. Haar man Harry overleed vorig jaar aan een slopende ziekte, net nadat de cafetaria was geopend in een nieuw winkelcentrum in de wijk Koedijkslanden in Meppel.