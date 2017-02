Einde aan Axis theaterfestival in Assen

Archieffoto van het Axis-festival afgelopen jaar (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Het Axis theaterfestival in Assen houdt op te bestaan. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt.

Een verwachte stijging van de bezoekersaantallen bleef uit en ook de inkomsten vielen tegen. Het bestuur lastte eerder al een pauzejaar in, om na te denken over de toekomst van het festival. Daarin is onder meer besloten de datum van het festival te veranderen.



"In mei 2016 is het laatste festival geweest; wij hoopten op dit tijdstip van het jaar meer publiek te trekken”, aldus vertrekkend voorzitter Fenny Wijnholds. “Met pijn in ons hart zagen we geen verbetering, waardoor de verwachte inkomsten achterbleven”, vervolgt de bestuursvoorzitter. “Dan bereik je een punt waarop je hardop moet afvragen of je dan nog de verantwoordelijkheid kunt en wil dragen voor een dergelijke, grote organisatie.”



In de plaats van het Axis theaterfestival komt nu een nieuw festival, met de naam Art of Wonder. Dit nieuwe festival wordt georganiseerd door theatergezelschap Garage TDI.



“Wij hebben er alle vertrouwen in dat er samen met Garage TDI een mooi en bruisend festival in de stad wordt neergezet, dat zich kan ontwikkelen tot een bekend en noemenswaardig theaterfestival in Nederland”, aldus Fenny Wijnholds.