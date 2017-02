Muzieklijst Harry's Blues zondag 19 februari 2017

Davy Knowles komt van het eiland Man maar is verkast naar Chicago. Hij is een echte bluesrocker die begon in de band Back Door Slam. Three Miles From Avalon is ontstaan tijdens lange tournees door Amerika waarbij hij in het voorprogramma van artiesten als Joe Satriani en Gov’t Mule speelde. Qua gitaarspel zit Davy Knowles al lange tijd op gelijk niveau als zijn grote helden Clapton en Gallagher. De titel van het nieuwe album is ontleend aan Avalon Blues van Mississippi John Hurt die in Avalon geboren is. Tijdens opnamen in New York kreeg hij heimwee en schreef hij Avalon Blues.