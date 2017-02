Ondernemend: Aluminium boten uit Meppel verkopen zichzelf

De gasten en presentatoren van Ondernemend aan tafel (foto: Leo de Harder)

MEPPEL - Ze zijn gebruikt tijdens de Olympische Spelen in Londen, maar ook tijdens Koningsdag in Zwolle. De aluminium boten van Remko Germeraad uit Meppel. Maar hij wil meer.

Germeraad is verkozen tot havenman van het jaar in de Port of Zwolle. Dat is een samenwerking van de havens in Kampen, Zwolle en Meppel. Zijn bedrijf Alumax Boats maakt boten van aluminium. "En dat tot een lengte van zo'n 24 meter."



Twee nieuwe Meppeler boten op de HISWA

Binnenkort presenteert hij twee nieuwe typen aluminium boten op de HISWA in Amsterdam. De boten moeten vooral zichzelf verkopen, zegt Germeraad. Veel reclame hoeft hij niet te maken. Hij vertelt er over in Ondernemend op TV Drenthe.



De tweede gast in Ondernemend is Marloes Roosegaar. Begin 2016 is ze haar eigen bedrijf gestart en ze heeft inmiddels een werknemer aangenomen. Roosegaar helpt gemeenten bij het realiseren van projecten. "Ik zorg ervoor dat er samen met bijvoorbeeld een woonwijk iets moois wordt gerealiseerd."



Melkfabriek wil fors uitbreiden

In Ondernemend verder aandacht voor de haven van Meppel. De haven is nog in ontwikkeling, maar er wordt volgens Jeroen van den Ende van de Port of Zwolle flink uitgebreid. Een goed voorbeeld is melkfabriek De Kievit.



De Kievit, onderdeel van FrieslandCampina, wil een enorm warehouse bouwen. Daarvoor zou containerbedrijf MCS moeten verhuizen naar de andere kant van het water. Zover is het nog niet, maar de plannen zijn klaar.

Door: Andries Ophof Correctie melden