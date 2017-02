Drentse clubs worstelen met kunstgras

Meerdere partijen zijn bezig de schadelijkheid van de korrels te onderzoeken (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Het is voor veel voetbalclubs onduidelijk of ze door moeten spelen op kunstgras. Een uitzending van Zembla deed enkele maanden geleden veel stof opwaaien over de veiligheid van de kunststof grasmatten.

Sommige clubs stoppen, anderen spelen door en velen twijfelen.



Veel onduidelijkheid

Begin oktober kwam achtergrondprogramma Zembla met een aflevering over het schadelijke granulaat. Rubberen korrels, gemaakt van onder andere autobanden, die op de velden liggen om de speelbaarheid te vergroten. Sinds bekend is dat het granulaat mogelijk schadelijk is, staat de voetbalwereld wat kunstgras betreft op de kop.



Na de uitzending van Zembla zei het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat het niet gevaarlijk is, maar dat dit ook niet 100% uitgesloten kan worden. Deze week komt het programma Zembla opnieuw met verontrustende berichten over het kunstgras.



"Wetenschappers spreken elkaar tegen, iedereen heeft zo zijn twijfel. Maar het allerbelangrijkste is maatschappelijke emotie. Zowel in heel Nederland als de ouders van onze kinderen. Die zijn het spoor bijster. Ze vertrouwen het product niet, ze vertrouwen de velden niet, daarom hebben we als club gezegd, we sluiten de velden tot nader order", vertelt Ivo Dijkema van VV Annen. De club sluit de velden voor de jeugd. SC Erica volgt het voorbeeld van Annen en sluit ook de kunstvelden voor de jeugd.



Ook zijn er clubs die zeggen door te spelen op de velden omdat er te weinig bekend is om te kunnen concluderen dat het schadelijk is.



Gemeenten en RIVM

Een van die clubs is Rolder Boys. Deze club volgt het voorbeeld van het RIVM. Het overheidsorgaan doet nog onderzoek naar de schadelijkheid van de korrels, en geeft daar nog geen uitsluitsel over. Ook de gemeenten Emmen en Aa en Hunze volgen het advies van het RIVM.



Meerdere instanties doen op dit moment onderzoek naar de risico's van de granulaatkorrels.