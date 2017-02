Koninklijke rijtuigen in Leek tentoongesteld

Coupérijtuig van Willem I uit 1915 (foto: Serge Vinkenvleugel / RTV Drenthe) Conservator Jan Zijlstra vond veel rijtuigen met een vorstelijk tintje (foto: Serge Vinkenvleugel / RTV Drenthe) Model gebouwd voor stadhouder Willem III uit 1660 (foto: Serge Vinkenvleugel / RTV Drenthe) De koets van de Duitse Willem II (foto: Serge Vinkenvleugel / RTV Drenthe)

LEEK - Het Nationaal Rijtuigenmuseum op Landgoed Nienoord in Leek heeft een bijzondere tentoonstelling: Koninklijke Rijtuigen. Niet in het museum zelf, maar in het enorme depot.

In het depot vond conservator Jan Zijlstra de afgelopen jaren zoveel spullen waar een vorstelijk tintje aan zat dat hij dacht: daar moet ik wat mee. Het resultaat is er nu: een expositie met rijtuigen en koetsen van vorsten uit Nederland, België en Duitsland.



Unieke vorstelijke koetsen

De koninklijke familie heeft zelf de Gouden Koets en de Glazen Koets, maar het oudste rijtuig van de Oranjes is eigendom van het museum. Dat is namelijk een coupé uit 1815, waar koning Willem I in reed.



Ook de koets die koningin Emma huurde om incognito privébezoekjes af te leggen, is te zien. Uit België is de Statielandauer van het Belgisch koninklijk hof overgekomen en uit Duitsland zijn er koninklijke rijtuigen van Wilhelm ll opgenomen in de tentoonstelling.



Niets over uit de Franse tijd

Van de tijd van voor Napoleon is geen rijtuig in Nederland bewaard gebleven. Daarom is het Nationaal Rijtuigenmuseum trots dat er wel een miniatuurtje is van het oudste rijtuig van ons land.



Een koetsenbouwer uit Den Haag maakte rond 1660 een model voor stadhouder Willem III om te kijken of de koets hem beviel. De originele koets is uiteindelijk gebouwd, maar is verloren gegaan.

Door: Serge Vinkenvleugel Correctie melden