Op naar de Spelen van 2024 met turners Jan van Noord en Ronan Boers

Jan van Noord en Ronan Boers (foto: Karin Mulder/ RTV Drenthe)

TURNEN - "Ik ben aan het werk voor de Olympische Spelen van 2024", dat zegt turner Jan van Noord (13) uit Dwingeloo. Samen met z'n trainingsmaatje Ronan Boers (13) uit Darp traint hij 24 uur per week in de Epke Zonderland-turnhal in Heerenveen.

De mannen trainen zes dagen per week, alleen op zaterdag zijn ze vrij. In de toekomst zal het aantal trainingsuren nog uitgebreid worden naar 29 uur.



"Het is wel zwaar, maar ik ben er inmiddels aan gewend", zegt Ronan Boers. Zijn vader brengt hen vandaag naar de ochtendtraining, die al om 8.00 uur begint. Vanavond rond half acht zijn ze weer thuis. "We hebben een ochtendtraining, daarna gaan we in Heerenveen naar school en dan gaan we vanmiddag weer trainen", zegt Van Noord. Beide mannen zitten op een speciale LOOT-school; de lessen worden om de trainingen heen gepland.



Brug en paard

Beide mannen behoren in Nederland tot de top in hun leeftijdscategorie. Jan is vooral goed op de brug en het favoriete onderdeel van Ronan is het paard. Hij is goed in voltige. Volgens hun trainster Stefanie de Bok heeft hij een goed gevoel voor steun. "Wat wij heel bijzonder vinden is dat hij moeilijke elementen al best snel stabiel krijgt. Zeker op zijn leeftijd."



Siamese tweeling

Jan en Ronan trekken veel met elkaar op. Ze reizen samen, trainen samen en gaan samen naar school. Het is net een Siamese tweeling: "Het is heel leuk om die twee bij elkaar te zien. Het zijn goede vrienden, maar ook twee tegenpolen. Jan is een echte showman. Als hij aan z'n oefening begint gaat hij rechtop staan en vindt hij het leuk als hij mag laten zien wat hij kan. Als z'n haar maar goed zit. Ronan is meer op de achtergrond. Hij wil heel graag dingen goed doen en daarmee zit hij zichzelf nog wel eens in de weg", besluit trainster De Bok.



Spelen

Het eerste grote doel wat voor de deur staat is het Europees kampioenschap in Duitsland volgend jaar. En in 2019 volgen de EYOF, de jeugd-Olympische Spelen. En wie weet is het in 2024 dan écht zover.

Door: Karin Mulder Correctie melden