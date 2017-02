Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

ASSEN - In Drenthe is komend weekend van alles te beleven. Zo is er een kunstexpositie in Zweeloo, zijn er lezingen over taal en is er een beurs voor radiofanaten.

We zetten een aantal tips voor u op een rijtje.Liefhebbers van oude techniek kunnen zaterdag terecht in het Hampshire Hotel Emmen. Daar wordt de verzamelbeurs Techno Nostalgica gehouden. De beursvloer staat vol met onder meer oude televisies, radio's en technisch speelgoed. De beurs is geopend van 9.30 tot 14.30 uur.En radiofreaks kunnen op zaterdag ook terecht in Eelde. Daar wordt tijdens de vlooienmarkt in de veilinghallen een extra hal gereserveerd voor radiozend- en luisteramateurs 9.00 en 15.00 uur.Het Planetron in Dwingeloo organiseert vanaf 18 februari sterrenkijkavonden. Bezoekers kunnen vanaf 19.30 uur terecht. Behalve zaterdag is het Planetron ook geopend op 21, 23 en 28 februari en op 3 maart.Heeft u groene vingers? Dan is er voor u van alles te beleven in Martiniplaza in Groningen. Daar wordt namelijk de 25ste editie van Tuin & Sfeer gehouden. In de hal vindt u alles over tuinstijlen, voorjaarsbloeiers, terrasmeubelen en nieuwe trends in bestrating en tuinhuisjes. Martiniplaza is op zaterdag en zondag geopend tussen 10.00 en 17.00 uur.In KunstenaarsHerberg Zweeloo houdt de KunstKring Zweeloo een expositie. Leden van de groep tonen daarin hun beste werken. De expositie is vanaf zondag geopend voor publiek. Geïnteresseerden kunnen op zaterdag en zondag tussen 13.30 en 16.30 uur terecht. De tentoonstelling eindigt op zondag 9 april.Theater De Deel in Sleen staat zondagmiddag in het teken van americana. De rootsband Ohio treedt dan op in het kader van 'Live op zondagmiddag'. Het optreden begint om 15.30 uur en duurt tot 18.30. Toegang is gratis.Blokfluitiste Lucie Horsch treedt vanaf 15.00 uur op in de Jacobuskerk in Rolde. Het 17-jarige talent wordt begeleid door Alexandra Nepomnyashchaya op clavecimbel.In het gevangenismuseum is zondag een workshop voor kinderen. Ze kunnen onder meer knutselen met wasknijpers. Ook kunnen ouders en kinderen samen de kinderroute door het museum lopen of de speurtocht de Bloek van Veenhuizen doen. Het programma begint om 11.00 uur en duurt tot 16.00 uur.In Coevorden geeft taolschulte Roelof Keen van Emmen in museum Thijnhof een optreden. Hij zal vanaf 11.00 uur aandacht besteden aan de Drentse taal. Het museum is vanaf 10.30 uur geopend. De toegangsprijs is 12 euro.Ook in Vries staat zondag taal centraal in café Onder de Linden in Vries. De Drentse schrijfster en RTV Drenthe-presentatrice Herma Stroetinga presenteert samen met Anne Doornbos Taol en Taofel. Te gast zijn Martin Koster, Andries Middelbos en Hans Jalvingh. Taol en Toafel begint om 11.00 uur en duurt tot 14.00 uur. Entree inclusief koffie en luncht is 19 euro als u vooraf reserveert. Zondag aan de kassa kost een kaartje 21 euro. Reserveren kan via 0592-541224 of per e-mail info@onderdelindenvries.nl.