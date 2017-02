Instanties werken aan oplossing voor dode dieren langs A28

DE PUNT - De provincies Drenthe en Groningen werken samen met Rijkswaterstaat aan een oplossing voor de vele dieren die dood worden gereden op de A28 tussen De Punt en Haren.

Sinds op het traject een betonnen middengeleider is aangebracht sneuvelen regelmatig otters, boommarters en andere dieren. Deze week werd er een dode das aangetroffen langs de weg.Volgens Marco Glastra, directeur van het Groninger Landschap, moet een aantal tunnels onder de weg worden aangelegd. Ook zal de weg afgerasterd moeten worden. De kosten worden op ongeveer vier miljoen euro geschat.De verschillende instanties zijn al een paar maanden met elkaar in gesprek over een oplossing. "Er wordt momenteel gewerkt aan een plan van aanpak", zegt een woordvoerder van de provincie Drenthe. Hoe de kosten voor het project verdeeld moeten worden, is nog niet duidelijk.