Hoogeveen verdeeld over koopzondagen: 'De winkels zijn al zes dagen per week open'

HOOGEVEEN - De inwoners van Hoogeveen zijn verdeeld over de opening van winkels op zondag.

Vanaf 1 maart mogen de winkels overal in Hoogeveen tussen 13.00 uur en 18.00 uur open. Het is aan de ondernemers zelf of zij hun winkel open doen of niet.Voor Hennie Jager van de VVD en Henri Offerein van de Albert Heijn in De Weide is het vandaag feest. Samen zijn zij ruim twee jaar bezig geweest met de koopzondag. "Dit is een mooie overwinning. Ik vind het fantastisch", lacht Offerein."Ik vind het niet nodig", zegt een bezoeker van de Albert Heijn in De Weide. "De winkels zijn al zes dagen per week open. Je kunt ook zondags naar de kerk gaan, iets leuks doen met de kinderen of iets anders.""Wat mij betreft is het prima", zegt een vrouw op straat. "Veel mensen werken doordeweeks. Voor hen is het prettig dat de winkels open zijn. Het hoort eenmaal bij deze tijd.""Iedereen gaat naar Zuidwolde, dat hier zes kilometer vandaan ligt", vertelt een man. "Daar is het superdruk zondags. Dus ik vind het prima. Hoogeveen liep wat achter wat dit betreft. Het was de enige plek in Drenthe waar de winkels zondags nog niet open waren."In Zuidwolde kwamen veel klanten op zondag bij de Jumbo. Koen Termeulen van de supermarkt vertelde eerder dat "er al veel klanten uit Hoogeveen kwamen, maar dat op zondag het aantal klanten soms met 40 procent steeg"."Wij feliciteren de collega's in Hoogeveen", zegt John Jonker van de Zuidwoldiger Jumbo. "We hadden het wel eerder en zagen het al aankomen." De supermarkt vreest niet voor enorm omzetverlies.