Roelof van Echten College wint Drentse Onderwijsprijs

Gedeputeerde Cees Bijl reikt de Drentse Onderwijsprijs uit en steekt zelf ook de handen uit de mouwen (foto: Roelof van Echten College)

HOOGEVEEN - Het Roelof van Echten College in Hoogeveen heeft de Drentse Onderwijsprijs gewonnen. De school won die prijs dankzij een Zorg & Welzijn-project op het vmbo.

Door de provinciale winst dingt het Roelof van Echten College mee naar de Nationale Onderwijsprijs.



De school vindt het belangrijk dat leerlingen niet alleen theorie leren, maar ook de praktijk ervaren. Daarom maken vmbo-leerlingen Zorg & Welzijn in en buiten het klaslokaal kennis met het echte werkveld. Bijvoorbeeld door activiteiten in de kinderopvang of ouderenzorg te organiseren.



Volgende maand hoopt het Roelof van Echten College de volgende prijs in de wacht te slepen, als de Nationale Onderwijsprijs in Rotterdam wordt uitgereikt.