Vier weken cel voor dodelijk ongeluk

De man werd veroordeeld tot vier weken cel (foto: archief RTV Drenthe)

NIEUW-WEERDINGE/EXLOO - De 27-jarige man uit Nieuw-Weerdinge die in maart 2015 een dodelijk ongeval bij Exloo veroorzaakte is in hoger beroep veroordeeld tot vier weken cel.

Ook moet hij de komende twee jaar zijn rijbewijs inleveren. Tegen de man werd twee weken geleden een jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk, geëist voor roekeloos rijgedrag.



'Hooguit onvoorzichtig'

Het hof vindt niet dat het vast is komen te staan waarom de Nieuw-Weerdinger de controle over het stuur kwijtraakte. Hierdoor sloeg de wagen op de Oude Dijk in Exloo tegen een boom. De 31-jarige bijrijder uit Nieuw-Buinen kwam om het leven. Het hof acht roekeloos rijgedrag niet bewezen, wel onvoorzichtig rijgedrag. De bestuurder was bovendien onder invloed van speed.



Eerder veroordeeld

Weliswaar heeft de drugs de rijvaardigheid beïnvloed, maar was dit niet voldoende voor een veroordeling van het maken van een ernstige verkeersfout. Een celstraf is echter wel op zijn plaats, vinden de hogere rechters. De Nieuw-Weerdinger is eerder voor onder meer rijden onder invloed veroordeeld.