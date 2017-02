'Ouderen moeten bewuster worden van risico's slaappil'

ASSEN - Ouderen moeten zelf bewuster gemaakt worden van de gevaren van slaapmedicatie. Dat zegt geriater Marieke Hartgerink van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen.

Een geriater is een dokter die gespecialiseerd is in ouderenzorg.Een onderzoeker en hoogleraar medicatieveiligheid van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam pleitte er vandaag voor om de slaappil bij ouderen in de ban te doen omdat de medicatie de patiënten suf zou maken, wat de kans op valpartijen en botbreuken weer vergoot."Valpartijen zijn zeker een risico. Een slaappil werkt op twee manieren: je wordt er een beetje suffig van, waardoor je je niet zo goed kan concentreren en je kan vallen, en het werkt een beetje spierverslappend. Waardoor je ook meer kans loopt om ten val te komen", zegt Hartgerink."Veel mensen zouden beter af zijn als ze geen slaappillen zouden gebruiken", zegt de dokter. "Voor ieder medicijn geldt dat je een afweging moet maken tussen de voordelen en de risico's. En deze afweging is per patiënt verschillend."Hartgerink pleit voor een grotere bewustwording van de risico's bij ouderen. "Oudere mensen vinden het vaak heel vervelend om slecht te slapen en ze denken dat het met de risico's wel meevalt. Ze realiseren zich onvoldoende hoe groot de risico's zijn.""Het is vooral heel belangrijk om mensen er zelf beter over voor te lichten. Als mensen heel erg dwingend erom vragen, is het voor een arts ook moeilijker om nee te zeggen. Een dokter schrijft niet uit zichzelf een slaappil voor, mensen moeten er dan echt om vragen."