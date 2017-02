'Drenthe heeft de regie over de windmolens uit handen gegeven'

Het Balijbos (foto: Petra Wijnsema / RTV Drenthe) Meetinstituut VSL (foto: Petra Wijnsema / RTV Drenthe)

DEN HAAG - Drenthe heeft zelf de regie over de plaatsing van windmolens in de Veenkoloniën uit handen gegeven. Dat zeggen betrokkenen in Zuid-Holland, waar windmolens op twee locaties van de baan zijn.

Maar het is volgens hen nog niet te laat om windturbines tegen te houden.



Op het eerste gezicht lijkt de situatie in Drenthe niet te vergelijken met die in Zuid-Holland. Maar ook daar zou een bedrijf hinder ondervinden van de windmolens en ook daar leek het erop of het door zou gaan, terwijl er geen draagvlak was. Toch werden twee locaties geschrapt. Hoe ging dat in Zuid-Holland?



Twee locaties geschrapt

Zuid-Holland plaatst voor 735,5 megawatt aan windmolens als onderdeel van de 6.000 megawatt aan windenergie op land, volgens het plan van minister Henk Kamp. Daarnaast onderzoekt de provincie nieuwe locaties. Twee daarvan zijn van de baan: drie windturbines bij industrieterrein Technopolis en drie windmolens bij het Balijbos.



Schade meetinstituut

Arjan van Zuuk van het Nederlands meetinstituut VSL hield een vlammend betoog tijdens de Statenvergadering eerder deze maand. Daarin vertelde hij dat het plaatsen van windturbines desastreus is.



"Voor ons zou dat betekenen dat we twee belangrijke laboratoria, namelijk die van lengte en van massa, zouden kunnen sluiten omdat de trillingseisen zouden worden overschreden bij de komst van windturbines," zegt Van Zuuk. Van Zuuk kan niet zeggen hoe groot de financiële schade zou zijn, maar geeft aan dat het om een substantieel onderdeel van het bedrijf gaat.



Actieve actiegroep

De provinciale politiek luisterde en schrapt de windmolens bij VSL. Ook bij het Balijbos komen geen windmolens, vooral dankzij de inspanningen van de actiegroep Balij Windmolenvrij.



"De politiek beslist uiteindelijk. Wij hebben al onze energie gestopt in het beïnvloeden van het politieke proces. We hebben bewust niet voor de juridische weg gekozen," zegt Aris Jan Hofker van Balij Windmolenvrij. "We zijn intensief met gemeenteraadsleden en Statenleden aan de gang gegaan. Ook zijn we met de voorstanders in gesprek gegaan: waarom zou dit moeten? Zo zijn we steeds meer draagvlak gaan krijgen voor het standpunt dat het hier niet zou kunnen."



Draagvlak straks altijd nodig

Een meerderheid in Provinciale Staten in Zuid-Holland stemde voor een voorstel van CDA-gedeputeerde Ellen Verkoelen om de plaatsing van windmolens in de toekomst anders aan te pakken. Binnenkort komt gedeputeerde Adri-Bom Lemstra met een uitgewerkt voorstel.



"We zijn op weg naar een nieuwe omgevingswet waarin we alle belangen proberen te wegen en ook willen we de belangengroepen erbij betrekken. Die manier van werken is anders dan we tot nu toe hebben gedaan," zegt Bom-Lemstra.



Regie kwijt

In de Veenkoloniën geldt de Rijkscoördinatieregeling waardoor minister Kamp bepaalt waar de windmolens komen, maar toch vindt Statenlid Ellen Verkoelen dat Drenthe de regie zelf uit handen heeft gegeven.



"Die is er natuurlijk gekomen omdat je niet met elkaar tot een oplossing bent gekomen. Als wij het niet met elkaar hadden gered, waren we misschien ook op dat punt terechtgekomen."



Politieke lobby

Het is volgens betrokkenen in Zuid-Holland nog niet te laat voor Drenthe om de windturbines tegen te houden. "Voor Drenthe is de VVD een heel interessante partij om op af te gaan. Op alle niveaus: gemeenteraad, Provinciale Staten en de Tweede Kamer," zegt Hofker.



"We kunnen ook een minister laten struikelen als er politieke partijen zijn die zeggen dat ze het niet eens zijn met het windmolenbeleid in Drenthe. Zo de windmolens er niet staan, is er altijd hoop," aldus Hofker.



Tenminste compensatie

Ellen Verkoelen zegt dat Drenthe op zijn minst in moet zetten op compensatie. "Ga meebewegen. Zorg voor alternatieven. Kijk of Kamp ervoor te vinden is. Zo niet, zorg dan dat je wordt gecompenseerd," aldus Verkoelen.

Door: Petra Wijnsema Correctie melden