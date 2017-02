Inwoners van drie gemeenten kunnen gratis cursus politiek volgen

De gemeenteraad van Hoogeveen (foto: Janet Oortwijn / RTV Drenthe)

ZUIDWOLDE - Mensen in de gemeenten De Wolden, Midden-Drenthe en Hoogeveen kunnen een gratis cursus politiek krijgen.

De cursus is bedoeld voor mensen die misschien wel actief willen worden in de politiek, maar nog niet precies weten hoe. Zo leren deelnemers hoe lokale politiek werkt en hoe je invloed kan hebben op de besluitvorming.



Meer met inwoners in gesprek gaan tijdens werkbezoeken is volgens de griffiers van de drie gemeenten niet altijd genoeg om de betrokkenheid van de inwoners te vergroten. "Het is ook van belang dat nieuwe mensen en nieuwe doelgroepen de bestaande organen komen versterken. Zo houd je de democratie levendig."



De cursus wordt verspreid over zes avonden gegeven en begint op 4 april. De cursisten maken onder andere kennis met politici en lobbyisten. Daarna moet er een stage worden gelopen bij een gemeente of politieke partij.