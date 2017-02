Drentse deelnemer WK snertkoken valt niet in de prijzen

Tineke Wiggers is met haar snert niet in de prijzen gevallen (foto: Frits Emmelkamp/RTV Drenthe)

MIDLAREN/GRONINGEN - De enige Drentse deelnemer aan het wereldkampioenschap snertkoken is niet in de prijzen gevallen.

Tineke Wiggers uit Midlaren ging vandaag naar Groningen om haar snert te laten keuren, maar won dus geen prijs.Op welke plek ze is geëindigd, weet ze nog niet. Dat wordt pas morgen bekendgemaakt. Tineke is van plan volgend jaar weer mee te doen. "Ik wacht even het commentaar af van de jury en dan kijk ik of ik daar iets mee kan."De winnaar, Michel uit Alkmaar, won met een flinke voorsprong. Hij won overigens ook het kampioenschap stamppot koken, dat tegelijkertijd werd gehouden. De tweede plaats werd gegund aan een echtpaar uit Senegal. Zij scoorden punten met een pittige snert, die wel wat aan de dunne kant was.Op de derde plaats is Ineke Hoeksema geëindigd. Zij was vorig jaar de winnares van het kampioenschap.