Meepraten in Cassata: Transferium bij De Punt voor 12 miljoen euro is onzinnig

ASSEN/DE PUNT - Een transferium langs de A28 bij De Punt voor 12 miljoen euro is onzinnig.

Dat is de stelling morgenmiddag in het Radio Drenthe-programma Cassata.De provincie wil het transferium aanleggen om Drentse automobilisten richting Groningen te verleiden om de bus bij De Punt te nemen. Dit moet files voor het Julianaplein in Groningen voorkomen.Eind 2015 besloten Provinciale Staten dat het transferium er moest komen. Het plan werd wel uitgedund tot een parkeerplaats voor tweehonderd tot vijfhonderd auto's, terwijl er aanvankelijk een plan was voor tweeduizend auto's.Aan het provinciaal besluit ging heel wat gesteggel en vele onderzoeken die tonnen kostten vooraf. De vraag was vooral of de dure voorziening op die plek wel echt nodig is. Bij Haren ligt ook een grote P+R-parkeerplaats voor duizend auto's. En dat staat volgens ingewijden meestal voor de helft leeg.Gedeputeerde Henk Brink zegt dat alle onderzoeken aantonen dat het transferium een flink deel van het dagelijks fileleed tussen Haren en Groningen kan oplossen. "En Provinciale Staten zijn er uiteindelijk mee akkoord gegaan. Ik heb het afgelopen jaar gebruikt om een betere plek te regelen die voor alle partijen bevredigend is. En dat is me gelukt."Brink sleutelde aan een alternatief omdat de gekozen locatie bij het Drentsche Aa-gebied op veel protest stuitte. Hij slaagde er uiteindelijk in om Rijkswaterstaat zover te krijgen dat het transferium op de groenstrook tussen de afslag Eelde en snelweg A28 mag.Ook komt er een nieuwe op- en afrit Groningen, waardoor verkeer sneller in en uit kan voegen. "Dat neemt straks ook de opstoppingen op de A28 weg bij De Punt, omdat vrachtverkeer nu niet met volle snelheid kan invoegen."Toch is er weer kritiek. Zo wil D66 toch een nieuwe discussie in Provinciale Staten, nu er een ander plan ligt. En ook voor politiek Tynaarlo is de komst beslist geen gelopen race. De gemeente moet het bestemmingsplan vaststellen, zodat de provincie het plan kan uitvoeren. Maar PvdA en Leefbaar Tynaarlo twijfelen ernstig aan de noodzaak van het transferium.In Cassata praat Margriet Benak morgenmiddag vanaf 12 uur over het veelbesproken transferium met gedeputeerde Henk Brink, D66-Statenlid Jordy Tuin en PvdA-fractievoorzitter Koos Dijkstra van Tynaarlo. U kunt meepraten in Cassata door te reageren op de stelling:Dat kan via Facebook van RTV Drenthe of via twitter @rtvdrenthe.