Liveblog: Helmond Sport - FC Emmen

VOETBAL - FC Emmen speelt vanavond de 26e wedstrijd van het seizoen in Brabant tegen Helmond Sport.

Het is een duel tussen de nummers 10 en 12 van de Jupiler League. Verschil tussen beide ploegen is twee punten.Helmond Sport is al zeker van deelname aan de play-offs. De Brabanders wonnen de eerste periodetitel. FC Emmen richt zich op kwalificatie voor de play-offs via de positie op de ranglijst. Daarvoor zal Emmen richting de top tien moeten.De wedstrijd is vanaf 20.00 uur live te volgen op Radio Drenthe en ook via deze liveblog blijft u van minuut tot minuut op de hoogte.