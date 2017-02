Laurens Meijer (21) nieuwe centrummanager van Emmen

Laurens Meijer gaat de belangen van de ondernemers behartigen (foto: Ineke Kemper)

EMMEN - Emmen heeft een nieuwe centrummanager. Laurens Meijer, 21 jaar oud, gaat de belangen van de ondernemers van Emmen Vlinderstad behartigen en het centrum van Emmen promoten.

De Emmenaar volgt Marcel Meijer op. Hij vervulde tijdelijk de functie van centrummanager na het vertrek van zijn voorganger Ton de Sévrèn Jacquet.



"Mijn taak gaat vooral liggen bij het bedenken en coördineren van evenementen in de stad. En ook bij externe evenementen speel ik een rol: kijken hoe die georganiseerd worden en waar ik kan assisteren. Er zijn veel evenementen in de stad", aldus Laurens Meijer.



Zijn relatief jonge leeftijd is juist een plus, zegt Meijer. "Het zou gek zijn als ik niet de focus op jongeren zou willen leggen. Jongeren zijn erg belangrijk voor Emmen. Daar wil ik kansen voor bieden. Maar daarnaast vind ik ook dat we voorzieningen voor ouderen in de stad beter moeten faciliteren. Dan denk ik bijvoorbeeld heel simpel aan bankjes neerzetten. Een ander voorbeeld is routing, zodat iedere bezoeker van Emmen goed de weg kan vinden."