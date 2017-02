FC Emmen heeft Zeefuik niet nodig in Helmond

FC Emmen viert de derde zege in 2017

VOETBAL - FC Emmen heeft de derde zege van 2017 te pakken. Op bezoek bij Helmond Sport werd het 1-3. Alle Emmen-treffers werden gescoord in de eerste helft en tien minuten voor tijd scoorde de thuisclub tegen. Goalgetter Genéro Zeefuik maakte in de tweede helft zijn debuut in het shirt van FC Emmen, maar kreeg geen kans om zijn eerste treffer in Drentse dienst te maken.





Wereldgoal

Issa Kallon zorgde in de 7e minuut met een schitterende goal voor de 0-1. Vanaf zo'n 25 meter haalde de middenvelder, die zo moeizaam scoort, vewoestend uit. De bal vloog diagonaal over Helmond Sport-doelman Ferhat Kaya prachtig in de kruising.









Peters met zijn 12e goal

Cas Peters verdubbelde de score in de 28e minuut. De topschutter van FC Emmen rondde een faaie dieptepass van Josimar Lima beheerst af.



Olijve 0-3

Het werd voor rust ook nog 0-3. Fank Olijve reageerde attent op het door Kaya gekeerde schot van Cas Peters.



Invalbeurt Zeefuik

Na rust gebeurde er weinig. Hoogtepunt vanuit Drents perspectief was de invalbeurt van Género Zeefuik die in de 66e minuut inviel voor Alexander Bannink.



Eretreffer

Zeldenrust bepaalde de eindstand, negen minuten voor tijd, op 1-3.







Lees hier het liveblog van de wedstrijd terug. Door de zege klimt FC Emmen naar de 11e plaats in de Jupiler League met 38 punten uit 26 duels.Issa Kallon zorgde in de 7e minuut met een schitterende goal voor de 0-1. Vanaf zo'n 25 meter haalde de middenvelder, die zo moeizaam scoort, vewoestend uit. De bal vloog diagonaal over Helmond Sport-doelman Ferhat Kaya prachtig in de kruising.Cas Peters verdubbelde de score in de 28e minuut. De topschutter van FC Emmen rondde een faaie dieptepass van Josimar Lima beheerst af.Het werd voor rust ook nog 0-3. Fank Olijve reageerde attent op het door Kaya gekeerde schot van Cas Peters.Na rust gebeurde er weinig. Hoogtepunt vanuit Drents perspectief was de invalbeurt van Género Zeefuik die in de 66e minuut inviel voor Alexander Bannink.Zeldenrust bepaalde de eindstand, negen minuten voor tijd, op 1-3.

Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden