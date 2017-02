Kallons' kanonskogel: hij zat er lekker in

VOETBAL - Met een fantastische uithaal van zo'n 25 meter afstand scoorde Issa Kallon gisteravond de openingstreffer voor FC Emmen op bezoek bij Helmond Sport. Het betekende voor de FC Utrecht-huurling zijn derde goal van dit seizoen en zijn mooiste als betaald voetballer.

"Hij zat er lekker in", aldus Kallon kort na afloop. "Ik kreeg de bal via hun verdediger en had ruimte om uit te halen. Ik dacht niet na en hij ging er fantastisch in."Kallon kon een treffer ook goed gebruiken. "Ik scoor niet heel erg vaak, dus als ik een goaltje maak voelt dat heel goed. Het is wel bevrijdend en dit hoop ik mee te nemen naar volgende week."Vorige week tegen De Graafschap miste Kallon nog een opgelegde kans. En dat was niet voor het eerst. Het lijkt erop dat de snelle aanvaller in situaties waarin hij tijd heeft om na te denken te vaak in de stress schiet. "Dan ben ik nog te wild, te druistig", is Kallon zelfbewust. "Dat moet zeker beter."