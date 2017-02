Pesse zit zonder stroom

In Pesse zitten huishoudens vanmorgen zonder elektriciteit (foto: pixabay.com)

PESSE - In de omgeving van Pesse is vanmorgen vroeg een stroomstoring geweest.

De problemen begonnen kort voor zes uur. Zo'n anderhalf uur later waren de problemen opgelost, meldt energiebedrijf Enexis.



Hoeveel huishoudens precies zonder stroom zaten is onbekend. In elk geval komt dat aantal niet boven de duizend uit, volgens Enexis. De stroomstoring ontstond door problemen in een elektriciteitskabel.