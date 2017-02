Voormalige Emmer camping wordt experimenteerbuurt

EMMEN - Een volautomatische groentetuin, een fabriek voor zonne-energie fietsen, of een bijzondere woonvorm voor ouderen, gehandicapten of misschien wel voor jezelf.

Het kan vanaf komende zomer allemaal in Nederlands eerste experimenteerbuurt op het terrein van de voormalige gemeentecamping aan de Angelsloërdijk in Emmen.Het idee komt van de Emmer ondernemers Alya Assen en Diem Do. Zij krijgen steun van de gemeente Emmen, woningstichting Domesta en Koenen Bouw.De komende tien jaar is iedereen die iets wil onderzoeken of wil experimenteren van harte welkom om zijn of haar idee concreet uit te voeren."We zoeken doeners. Mensen en bedrijven met leuke, gekke, misschien wel rare ideeën die een plek zoeken om die ideeën om te zetten in iets concreets", zegt initiatiefnemer Alya Assen. "Jij zorgt voor het experiment, wij voor de buurt waarin je gelijkgezinden kunt ontmoeten. Verras elkaar zou ik zeggen."De creatievelingen kunnen zich voor 1 juni melden. Eind juni moet dan duidelijk worden hoe alles op het terrein past, wie wat gaat doen en kan er een start gemaakt worden.