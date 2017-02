FC Emmen-speler Bos over belangstelling Heracles en Sparta: niets concreet

VOETBAL - FC Emmen-speler Henk Bos staat in de belangstelling van twee eredivisieclubs. Sparta en Heracles volgen de 24-jarige middenvelder met meer dan gemiddelde interesse.

"Is dat zo?", reageert Bos na afloop van het gewonnen duel van FC Emmen bij Helmond Sport. "Er is niets concreets. Natuurlijk zou het mooi zijn, maar ik richt me volledig op FC Emmen en hoop niet alleen de nacompetitie te bereiken, maar ook te winnen."Bos was in Brabant de beste man van het veld. Met name voor rust was hij de drijvende kracht op het middenveld. "Ja, het ging wel lekker. Helaas konden we de lijn in de tweede helft niet doortrekken. We hadden moeten blijven voetballen, maar kozen te snel voor de lange bal. Dat kan natuurlijk ook niet in één keer goed gaan. Het is een proces. Daarnaast lag het ook aan mezelf. Ik had dwingender kunnen zijn, meer de bal opeisen."Het voetbal in de Jupiler League is niet per definitie op het lijf geschreven van Bos, die qua fysiek en techniek misschien wel beter tot zijn recht komt in de eredivisie. Toch denkt de oud-speler van Musselkanaal daar anders over. "In de eredivisie wordt er veel meer tactisch gespeeld en heb je meer tijd. In de Jupiler League is het meer rennen en vliegen en spelen de clubs altijd met druk naar voren. Daardoor moet je veel sneller handelen. Dat is absoluut niet slecht voor mijn ontwikkeling. Ik kan hier alleen maar beter door worden."Bos, die deze zomer overkwam van FC Groningen, heeft bij FC Emmen een contract tot het einde van het seizoen en de Drentse club heeft een optie voor nog een jaar.