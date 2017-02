Meppeler opgepakt voor inbraak bij huis in Oldemarkt

Archieffoto van een inbreker (foto: ANP XTRA/Lex van Lieshout)

MEPPEL/OLDEMARKT - Een 33-jarige man uit Meppel is gisteravond opgepakt in Oldemarkt, omdat hij probeerde in te breken bij een huis.

Een buurtbewoner zag de man aan de achterkant van de woning en sprak de Meppeler aan. De man wist niet zo goed wat hij moest zeggen en probeerde te vluchten. Uiteindelijk lukte het meerdere omwonenden om hem tegen te houden.



De politie kon hem daarna aanhouden. De man was onder invloed van alcohol of drugs. Hij had een flesje met vermoedelijk ghb bij zich.