Docent Nederlands van Hondsrug College dingt mee naar internationale titel

EMMEN - Lerares Era Gordeau van het Hondsrug College in Emmen is genomineerd voor de titel Beste leraar Nederlands 2017.

De verkiezing is een initiatief van het Radio 1-programma De Taalstaat en van de Belgische radio. Er kunnen dus leraren uit zowel Nederland als België meedingen naar de eretitel. Het project wordt ondersteund door het genootschap Onze Taal en door andere taalorganisaties.Gordeau geeft les in vier vwo 6-klassen. Ze werkt sinds 2010 op het Hondsrug College. Een van haar leerlingen, Pernilla Krans, gaf Gordeau op voor de verkiezing."Ze geeft heel leuke lessen en ze doet dat anders dan anderen. Het is vooral mooi om te zien dat ze er zelf veel plezier in heeft. Daardoor krijgen wij er ook lol in", zegt Krans op Radio 1.Gordeau wordt naar eigen zeggen helemaal verlegen van de woorden van haar leerling. Het lesgeven in vwo 6 geeft de docent enorm veel voldoening."Wat heel leuk is: het voelt voor mij als oogsten van wat je in zes jaar tijd deels zelf hebt aangebracht. Je hebt zes jaar lang geprobeerd leerlingen de liefde voor de Nederlandse taal bij te brengen. In vwo 6 ga je constateren hoever je ze hebt gebracht", aldus Gordeau.Of Gordeau de beste leraar Nederlands van ons land én België is, wordt bekend op 20 mei.