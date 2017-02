Benzinepomp Stadman in Annen moet 'even dimmen'

Tankstation Stadman in Annen moet zijn lichtreclame dimmen (foto: Mark Dijkhuis / RTV Drenthe)

ANNEN - Benzinepomp Stadman in Annen moet zijn licht dimmen. Alleen dan mag hij zijn nieuwe prijzenbord met lichtreclame houden.

Dat stelt de gemeente Aa en Hunze na klachten uit de buurt over lichthinder van het tankstation aan de Anloërweg.



Tandje minder

De wisselende lichtreclame op het prijzenbord is een buurtbewoner een doorn in het oog. De gemeente heeft daarom ter controle de Regionale Uitvoeringsdienst op de benzinepomp afgestuurd, en die stelt vast dat het echt een tandje minder moet.



Benzinepompeigenaar Hendrik Stadman is best bereid het licht te dimmen, zo laat hij weten. Ook de frequentie van de wisselende reclameboodschappen op het prijzenbord wil hij aanpassen. "Maar onder één voorwaarde. En dat is dat de buurman nooit meer zeurt", aldus de ondernemer.



Klagende buurman

Stadman zegt 'al jaren last te hebben van een klagende buurman die over van alles en nog wat zeurt'. "Dan is de heg te hoog. Dan is het een lampje dat te fel brandt bij de achterdeur, of auto's rijden volgens hem expres met groot licht langs zijn huis. Altijd is er wel wat", verzucht Stadman.



In een brief aan de gemeente heeft Stadman, zo zegt hij, een paar maanden geleden al gemeld er van alles aan te willen doen, om de overlast te beperken. "Ik wil de lichtsterkte best aanpassen, het aantal reclamewisselingen kan ook wel wat minder, en ook de felle kleuren kunnen aangepast worden. Maar er staat een belangrijk regeltje onderaan mijn brief, met een voorwaarde van mijn kant. En dat is dat ik er alleen maar aan meedoe, als de buurman ook ophoudt. Want het moet wel in alle redelijkheid gaan."



Geen reactie

Tot op heden heeft Hendrik Stadman, zegt hij, geen reactie van de gemeente terug gehad. Wel heeft het college van burgemeester en wethouders deze week besloten het digitale prijs- en reclamebord van Stadman te legaliseren, als de ondernemer aan de voorwaarden voldoet die hinder moeten voorkomen. "Ik weet nog van niks," aldus Stadman. "Maar dat lijkt me goed. Nu de officiële reactie nog."

Door: Margriet Benak