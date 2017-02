De Weide wint strijd om tweede plek van Noordscheschut

VOETBAL - In de tweede klasse J heeft De Weide uitstekende zaken gedaan. De ploeg van Wilko Niemer won met 4-2 van Noordscheschut, concurrent om de tweede plaats. Verder zag het dat koploper Groningen drie punten liet liggen tegen NEC Delfzijl.

In een boeiende beginfase golfde het spel op en neer. De thuisclub kreeg de beste kansen en kwam in de dertiende minuut op voorsprong. Julian Mol omzeilde de buitenspelval en passeerde doelman Alex Padding (1-0). Na de treffer werd het spel rommeliger, toch kregen beide ploegen kansen op een treffer. Die werden echter gemist, zodat De Weide met een minimale voorsprong ging rusten.In de tweede helft verdubbelde De Weide al snel de score. Mitchell Luchtenberg krulde een vrije trap vanaf twintig meter buiten bereik van doelman Alex Padding over de muur binnen. Lang kon De Weide niet van de twee treffers voorsprong genieten, want nog geen twee minuten later liet Melvin Mol ook zien een vrije trap te kunnen nemen. Het harde schot leek houdbaar, maar doelman Henri van der Weide kreeg zijn hand niet achter de bal, 2-1.Mol kreeg na de aansluitingstreffer nog twee kansen uit een vrije trap, maar dit keer stond Van der Weide wel op zijn post. In een schaarse counter van De Weide kreeg de thuisploeg een strafschop. Danny Bouwman mocht van geluk spreken dat zijn overtreding slechts een gele kaart opleverde. Emiel Njagul bleef rustig en scoorde beheerst.Met nog een klein kwartier op de klok kreeg Yoran Duman wel een rode kaart, voor een overtreding net buiten het strafschopgebied. Scheidsrechter Veldhuizen vond dat Duman een doorgebroken speler neer haalde.In de slotfase bracht Jos Kroezen met de 3-2 de spanning terug. De Schutters gingen op zoek naar de gelijkmaker, maar Frank Benjamins bepaalde in blessuretijd de eindstand op 4-2. Groningen speelde in Delfzijl met 1-1 gelijk, waarna de achterstand van De Weide nog maar vier punten achter de koploper.