ACV wint en kruipt richting koppositie

VOETBAL - ACV won vanmiddag op eigen veld vrij eenvoudig van Excelsior'31 uit Rijssen.

Na een 2-0 ruststand eindigde het duel op sportpark Stadsbroek in 2-1. Saber Hendriks en Arjen Hagenauw waren de doelpuntenmakers voor de Assenaren. Het mooiste nieuws van de middag kwam direct na afloop toen de speaker de eindstand bij AZSV - DOVO meldde. De koploper verloor namelijk in Aalten met 2-0.Door de zege van ACV en het verlies van DOVO is het verschil tussen de nummers 1 en 2 in de Hoofdklasse B nog maar vijf punten. DOVO heeft ook nog eens drie duels meer gespeeld dan de formatie van trainer Fred de Boer.ACV startte voor het eerst de winterstop weer met Saber Hendriks in de basis en uitgerekend hij zorgde na een kwartier voor de 1-0 door attent te reageren op een lange bal. Oog in oog met Excelsior'31-doelman Melvin Koetsier faalde de aanvaller, die onlangs terugkwam van zijn beslissing om ACV in de zomer te verruilen voor vv Hoogeveen, niet.Hagenauw schoot de thuisclub in de 34e minuut naar 2-0. Na een combinatie met Hendriks schoot de oud-speler van FC Groningen en FC Emmen via de paal raak.In de tweede helft moest ACV al snel verder zonder de maker van de 2-0, die met een hamstringblessure noodgdewongen naar de kant moest. Zonder Hagenauw zakte ACV, in niveau, ver terug al had Hendriks nog wel een tweetal kansen om de zege veilig te stellen. De spits faalde echter en toen Boy Boeloerditi in de 65e minuut uit een vrije bal de 2-1 binnenkopte was de spanning weer helemaal terug. Tenminste op het scorebord, op het veld bleef ACV simpel de been. De thuisclub was eigenlijk nog genadig door geen derde treffer te maken, maar de overwinning kwam geen moment in gevaar.