Tumultueus debuut Erwin van Oosten bij Klazienaveen

VOETBAL - In een rommelige wedstrijd speelde vv Klazienaveen vanmiddag met 2-2 gelijk tegen Bedum.

Bij Klazienaveen zat trainer Erwin van Oosten voor het eerst op de bank. Hij werd deze week aangesteld als opvolger van de ontslagen Daan Lelieveld. Van Oosten haalde bij zijn debuut het einde van de wedstrijd niet. Kort na rust ontstond een opstootje tussen twee spelers van Klazienaveen en Bedum. Van Oosten en de assistent-trainer van Bedum probeerden de spelers uit elkaar te halen, maar kregen daarvoor een rode kaart."Een terechte rode kaart, want wij mogen als technische staf het veld niet betreden", reageert Van Oosten. "De scheidrechter zei na afloop dat hij ons wel rood moest geven, maar hij zet in zijn rapportage dat wij goede bedoelingen hadden. Daar kan ik mee leven en ik denk de KNVB dit afdoet met een waarschuwing."Klazienaveen stond in het duel tegen Bedum halverwege met 0-1 achter. Lennart Voss bracht zijn ploeg kort na rust op gelijke hoogte. Na het opstootje kwam Bedum op 1-2, maar Klazienaveen toonde opnieuw veerkracht en Jasper Woelders maakte de 2-2. Beide ploegen kregen in de slotfase nog kansen op de winnende goal, maar er werd niet meer gescoord."Het was een rommelig duel op een slecht bespeelbaar veld", zegt Van Oosten. "Bedum was de eerste helft beter, maar na rust draaide dat om. Het is zuur dat je twee kansen op de winnende mist, maar uiteindelijk mogen we ook wel blij zijn met een punt."Van Oosten werd eerder dit seizoen ontslagen bij Weerdinge en is volgend seizoen trainer van CEC. Toch kon hij geen 'nee' zeggen toen Klazienaveen bij hem aanklopte. "Ik heb hier zelf gevoetbald en zes jaar de jeugd getraind. De spelersgroep had aangegeven dat ze mij graag voor de groep wilden. Ik ben een voetbalman en kan moeilijk stilzitten. Als Klazienaveen dan belt wil je wel in gesprek."Het doel in het restant van dit seizoen is voor Van Oosten de nacompetitie halen met zijn ploeg. Klazienaveen staat momenteel zesde in de tweede klasse J, met 26 punten uit zestien duels.