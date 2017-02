Nieuw leven voor oude techniek op de Techno-nostalgicabeurs

Honderden mensen brachten vandaag een bezoekje aan de beurs (foto: RTV Drenthe / RTV Oosting)

EMMEN - Radio's, pick-ups, zendapparatuur en nog veel meer oude techniek. Daarvoor kwamen de bezoekers vandaag naar de Techno-nostalgicabeurs in Emmen.

Zo ver het ook reikte stonde lange tafels vol met bijzondere technische voorwerpen van vroeger. "Je kon hier vanmorgen over de koppen lopen", zegt Jan Pieper aan het einde van de middag. Hij is een van de initiatiefnemers en snapt wel waarom het zo druk was.



Praten met vakgenoten

"Gegevens een beetje uitwisselen onder elkaar. De een weet meer van dit, de ander meer van dat. Zo werkt dat hier", vertelt Pieper enthousiast. De meeste bezoekers van de beurs geven aan het geweldig te vinden om te praten met mensen die net zo gek zijn van oude techniek als zijzelf.



"Dat is gewoon de kick. We proberen allemaal nog een leuk stukje te vinden voor de verzameling. En hier is de kans dat je het nog vindt."



Oude techniek is inzichtelijk

"De radio's van vroeger kun je tenminste nog repareren. Wat je tegenwoordig hebt is eigenlijk niet meer te repareren. Het is allemaal computergestuurd", vertelt Rieks de Jonge. Zijn collega Hendrik Loer, die naast hem in de kraam zit, valt hem bij. "Dit is te begrijpen. Wat je ziet kan je verklaren. Bij de moderne techniek is het zo: je weet als je dit erin stopt zou dat eruit moeten komen, maar wat er binnenin gebeurt, daar heb je geen idee van. Bij de oude techniek is het bijna zichtbaar wat er gebeurt."



Weinig jeugd

"Het is eigenlijk jammer dat de jeugd niet meer komt", vertelt Jan Pieper. "Dan kunnen ze ook echt zien hoe het vroeger gemaakt werd. De jeugd zit tegenwoordig meer met mobieltjes in de handen, dus het is jammer dat de jeugd zich eigenlijk niet meer interesseert voor die oude rommel."



Ondanks dat de jeugd er minder mee heeft blijft de beurs populair bij de volwassenen. Er komen zelfs mensen uit Engeland, Duitsland en Frankrijk naar de beurs toe. "Sommige mensen hebben er geweldig veel voor over. Zo gek was ik eerder ook, want ik reisde ook door heel Europa om de gekste dingen te vinden voor mijn verzameling", besluit Pieper.

Door: Robbert Oosting