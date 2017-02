Hurry-Up hard onderuit in Slowakije

Hurry Up verliest in Slowakije (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

HANDBAL - Hurry-Up heeft de eerste wedstrijd in de achtste finale van de EHF Challenge Cup met ruime cijfers verloren. In Slowakije ging de ploeg van Martin Vlijm met 30-19 onderuit tegen MSK Povaszka Bystrica.

Bij rust was de stand nog 12-11. Vervolgens liep de thuisploeg uit naar 19-11, waarna Hurry-Up niet bij machte was om nog terug te komen. Coach Martin Vlijm: "Eigenlijk ging het in de eerste helft al fout. Bij 11-11 maken we een hele stomme fout en ik heb in de rust gezegd dat de eerste vijf minuten in de tweede helft - in ondertal - heel belangrijk waren. Binnen no-time stonden we vier of vijf doelpunten achter."



Op dat moment zag Vlijm dat zijn ploeg weinig ervaring heeft met het spelen van Europese wedstrijden. "Je moet gewoon van doelpunt tot doelpunt spelen en wij gingen geforceerd spelen. De koppies gingen naar beneden en dan speel je een verloren wedstrijd."



De return wordt zondag 26 februari gespeeld in sporthal Angelslo in Emmen.