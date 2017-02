E&O kroont zich tot kampioen van de Eredivisie

E&O sluit competitie in stijl af (foto: RTV Drenthe/Florian van Velthoven)

HANDBAL - De heren van E&O zijn kampioen van de Eredivisie geworden. De Emmenaren wonnen hun wedstrijd met 26-23 van Houten en eindigde daarmee een punt voor de nummer twee Swift Arnhem. E&O mist nu in de play-offs Quintus uit Kwintsheul.

Om volgend jaar mee te doen aan de BENE-Leauge moet E&O in de poule van de play-offs bij de beste drie zien te eindigen. De ploeg uit Kaatsheuvel staat laatste in de BENE-Leauge en wordt gezien als de zwakste broeder. Omdat Swift Arnhem ruim van Bevo 2 won, kon E&O er voor kiezen om tweede in de eredivisie te worden. Helemaal omdat de wedstrijd van Swift een uur eerder begon.



'Wij wilden gewoon kampioen worden'

Toch wilde trainer Edwin Kippers per sé kampioen worden. "Je kan wel zeggen dat Quintus de zwakste tegenstander is in de play-offs, maar vorig jaar hebben wij ook twee keer van ze verloren. We moeten straks gewoon van iedereen zien te winnen. Daarom wilden wij vandaag gewoon kampioen worden. Dit is toch een beloning voor de jongens en het geeft ons bovendien veel zelfvertrouwen."



Beginfase gelijkopgaand

De beginfase van E&O-Houten ging gelijkopgaand. Houten deed niets onder voor E&O en nam bij 6-7 zelfs de leiding door een treffer van Bas Adriaansz. De Emmenaren maakte wel gelijk via Marko Vidovic, maar hij kon niet verhelpen dat Houten daarna tot driemaal toe op voorsprong kwam. De Houtenaren kwamen niet verder dan een doelpunt voorsprong, waardoor de ruststand 11-12 was.



Jaspers krijgt rode kaart

Ook na rust bleef Houten leiden. De voorsprong werd zelfs tot twee treffers uitgebreid. De wedstrijd kreeg een aparte wending toen René Jaspers met een rode kaart van het veld werd gestuurd. Jaspers scoorde 16-17, en bij het doorlopen kwam hij in aanraking met Harmen Voogt, de oud doelman van Hurry Up. Daarbij gaf Jaspers een tik aan Voogt, waardoor de scheidsrechter Jaspers naar de kleedkamer stuurde.



Ondertussen werd bekend dat Arnhem met 50-21 van Bevo 2 had gewonnen, waardoor E&O op dat moment op de tweede plek stond. Ondanks die gunstige plek voor de play-offs wilde E&O kostte wat kost kampioen worden. Marko Vidovic zorgde ervoor dat de Emmenaren na lange tijd weer op voorsprong kwam: 20-19. Van Offeren kon er via een zeven meter zelfs 21-19 van maken, maar doelman Voogt en de lat zaten in de weg.



Toch hield E&O stand. Houten kwam steeds terug tot een doelpunt verschil maar dat was het dan ook. Toen Daan Molenbroek 25-23 wisten de bezoekers in sporthal Angelslo dat E&O kampioen van de Eredivisie was geworden. Uiteindelijk zorgde Freek Gielen voor de 26-23 eindstand.



Hurry Up in play-offs

E&O treft nu in de play-offs de nummer 2,3 en 5 van de BENE-Leauge. Daarmee komen de Emmenaren ook tegenover Hurry-Up te staan. Kippers: "Dat is erg mooi. Die derby leeft erg bij de spelers. En bovendien is het ook mooi voor het publiek."