De Vries nog één race verwijderd van winst Marathon Cup

Elma de Vries zevende in Deventer (archieffoto RTV Drenthe)

MARATHONSCHAATSEN - Elma de Vries is als zevende geëindigd tijdens de dertiende race van de Marathon Cup. De winst in Deventer ging naar de Italiaanse Francesca Lollobrigida, die elke keer als ze aan de start staat de overwinning weet te grijpen. De Vries voert met nog één race te gaan nog steeds het algemeen klassement aan, maar heeft het verschil met belagers Lisa van der Geest en Iris van der Stelt kleiner zien worden.

Na tachtig ronden zonder echte uitbraakpogingen De Vries zag Van der Geest (zesde) en Van der Stelt (derde) voor zich finishen, waardoor de Marathon Cup een erg spannende ontknoping krijgt. Op 4 maart wordt in Amsterdam de laatste en beslissende race van de Marathon Cup verreden. De voorsprong van De Vries op Van der Geest bedraagt slechts vier punten en die op Van der Stelt twaalf punten.



Imke Vormeer uit Meppel werd 24e in Deventer, Marlous Hoogeveen uit Hooghalen 31e.



Simon Schouten

Bij de mannen greep Simon Schouten na 125 ronden zijn vierde overwinning van het seizoen, waardoor hij ook de leiding in het algemeen klassement overneemt. Frank Vreugdenhil uit Eldersloo werd vijftiende, Ingmar Berga uit Hoogeveen stapte uit.



Het peloton maakt zich nu op voor natuurijswedstrijden in Zweden.