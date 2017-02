DOS'46 opnieuw maatje te klein voor LDODK

DOS'46 verliest van LDODK (foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

KORFBAL - DOS'46 heeft ook in eigen huis niet weten te winnen van LDODK: 22-27. Net als in de uitwedstrijd in Gorredijk liepen de Nijeveners van begin af aan achter de feiten aan en incasseerden ze een verdiende nederlaag.

Na de nederlagen bij kampioen TOP (zaterdag) en hekkensluiter DVO (dinsdag) vond DOS'46 zich terug op de zesde plaats, terwijl LDODK de wedstrijd inging als nummer drie van de ranglijst.



Stroeve start

Het eerste schot van Loes Blacquière tolde uit de korf, wat de stroeve start van DOS'46 illustreerde. Na een klein kwartier hadden de Friezen een 3-9 voorsprong opgebouwd. Bij rust was het verschil teruggebracht naar vier punten (10-14).



Het Nijeveense publiek hoopte op een goede herstart van hun favorieten, maar het verschil werd nimmer meer kleiner dan drie doelpunten, de wisselingen van coach Hulzebosch ten spijt. Menno Russchen en Harjan Visscher waren beide vijfmaal trefzeker.



'Niet goed genoeg'

Menno Russchen, die dit seizoen overkwam van LDODK: "We waren gewoon niet goed genoeg vandaag. We hadden gehoopt ze meer pijn te kunnen doen, maar er zaten te weinig mensen van ons in de wedstrijd."



DOS'46 heeft nu tien punten uit veertien wedstrijden en staat daarmee nog steeds op de zesde plaats. De play-offs waren al uit zicht en in de resterende vier wedstrijden moeten de Nijeveners zorgen dat ze zich veilig spelen. DOS'46 heeft één punt voorsprong op Fortuna, twee op DSC, drie op DVO en vier op AW.DTV, dat zondag nog aantreedt tegen Blauw Wit. Volgende week treedt DOS'46 in Eindhoven aan tegen promovendus DSC.