Ook Bakker vertrekt bij MSC

VOETBAL - Zondaghoofdklasser MSC moet het na dit seizoen ook stellen zonder Björn Bakker. De 23-jarige aanvallende middenvelder maakt na vier jaren MSC de overstap naar Berkum, de koploper van de zaterdag eerste klasse D (oost).

“Het is een club die klaar is voor de hoofdklasse, met een goede organisatie en een goede trainer. Ik heb ze zien spelen en ik ken er ook een aantal spelers, zoals Jorben Nieuwenhuis en Mehran Ali Pour Asli waarmee ik bij PEC Zwolle heb gevoetbald. Spelen op zaterdag lijkt me óók wel wat, dat leeft in deze regio toch meer dan het zondagvoetbal", aldus Bakker op de website van zijn toekomstige club.Bakker, die eerder uitkwam voor het Meppeler Alcides, is niet de eerste speler die de huidige nummer veertien van de Hoofdklasse A na dit seizoen verlaat. Eerder kondigden verdediger Alex Zomer en aanvaller Jos Fidom hun vertrek bij MSC al aan.