Man tegen de grond geslagen en beroofd in Assen

De politie is op zoek naar de daders (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Een 18-jarige man uit Assen is afgelopen nacht slachtoffer geworden van een gewelddadige straatroof in zijn woonplaats.

De man fietste rond kwart over vier over het fietspad tussen de Transportweg en de Marsstraat in de wijk Kloosterveen toen hij uit het niets door twee mannen tegen de grond werd geslagen.



Toen hij op de grond lag, werd hij geschopt en geslagen en moest hij zijn tas afgeven. Daarna vluchtten de mannen richting hotel Van der Valk. Volgens de politie waren de daders lichtgetint en rond de 20 jaar oud. De politie roept getuigen op zich te melden.