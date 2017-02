Jongen (15) uit Assen betrokken bij vuurwapenincident

Een balletjespistool is vaak amper te onderscheiden van een echt vuurwapen (foto: archief RTV Drenthe)

ROTTERDAM/ASSEN - In Rotterdam zijn gisteren drie jongens opgepakt, omdat ze met balletjespistolen die op echte wapens leken over straat liepen. Een van de drie is een 15-jarige jongen uit Assen, de andere twee komen uit Vlaardingen.

De jongens kregen de schrik van hun leven toen er plotseling politieagenten met getrokken wapens op ze afkwamen. Een getuige die de drie had zien lopen, had hun pistolen voor echt aangezien en de politie gewaarschuwd.



De politie nam de melding serieus en ging met meerdere auto's naar de plek waar de jongens liepen. De drie werkten meteen mee toen ze onder schot gehouden werden en leverden hun 'wapens' in. De politie ontdekte toen dat het balletjespistolen waren. Ook dat zijn verboden wapens, omdat ze nauwelijks van echte te onderscheiden zijn.



De jongens, die alle drie 15 zijn, werden meegenomen naar het bureau. De politie heeft hun balletjespistolen in beslag genomen.