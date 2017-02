Bestuurder rijdt kanaal in en raakt gewond

De auto belandde in het Kieldiep (foto: Van Oost Media)

KIEL-WINDEWEER - Een automobilist is gisteravond gewond geraakt toen hij met zijn auto in het Kieldiep in Kiel-Windeweer belandde.

Politieagenten zagen de man zonder licht over de Kielsterachterweg rijden en wilden hem aanhouden. Maar toen ze gekeerd waren, was de man ervandoor gegaan.



Even later botste hij aan de Dorpsstraat tegen een andere auto. Daarna knalde hij tegen een brug en reed het water in.



De man, die wel bij bewustzijn was, is door de brandweer uit zijn auto gehaald en naar een ziekenhuis gebracht. Daar is een bloedproef afgenomen, omdat de politie vermoedt dat hij dronken was.